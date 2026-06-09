Motorista de aplicativo é assaltado por três mulheres no PR
O crime ocorreu em Cascavel na noite desta segunda-feira
Um motorista de aplicativo foi assaltado por três passageiras armadas com uma tesoura na noite de segunda-feira (8), no bairro Interlagos, em Cascavel.
O crime aconteceu por volta das 19h30, na Rua Arapongas, logo após as mulheres chegarem ao destino final de uma corrida. Sob ameaças constantes, a vítima foi forçada a entregar todo o dinheiro que possuía antes de as criminosas fugirem a pé do local.
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Logo após o roubo, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pela central de atendimento e compareceu ao endereço. Segundo as informações repassadas pela corporação, as três autoras correram em direção a uma área de vegetação densa nas proximidades de um parque da região.
Diante do relato, os militares realizaram um patrulhamento intensivo em todo o perímetro, mas nenhuma suspeita com as características descritas foi localizada até o momento.
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O motorista, que não sofreu ferimentos, recebeu orientações da equipe policial sobre os procedimentos legais que devem ser adotados.
O caso agora será repassado para a Polícia Judiciária, que ficará responsável por dar continuidade às investigações, analisar possíveis imagens de segurança e realizar diligências para identificar e capturar as autoras do roubo.
Com informações de CGN Notícias