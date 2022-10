Motorista de aplicativo atinge muro de carceragem em Londrina

Da Redação

Motorista de aplicativo perdeu controle da direção

Um motorista de aplicativo perdeu o controle da direção e bateu contra o muro do Centro de Triagem, nesta segunda-feira (10), na Avenida Dez de Dezembro, zona sul de Londrina, norte do Paraná. Conforme o Corpo de Bombeiros, além do condutor havia uma passageira no veículo. Os dois saíram ilesos.

A unidade é vinculada ao Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen) e abriga presos provisórios até a transferência para penitenciárias da cidade. Com o impacto, boa parte do muro foi derrubada.

Conforme os socorristas, o motorista, que tem 29 anos, não soube explicar o real motivo dele ter perdido o controle do carro.

Segundo os bombeiros, os socorristas acharam melhor encaminhar o condutor do carro ao hospital para realizar exames. A passageira que estava no banco traseiro não se feriu.

Com informações do G1

