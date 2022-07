Motorista de aplicativo ajuda PM a prender estuprador em Toledo, no PR

Da Redação

Imagem Ilustrativa - a mulher sofreu violência sexual ao ser assaltada, na rua

A ação de um motorista de aplicativo, em Toledo, no Oeste do Paraná, foi determinante para a prisão de um ciclista, acusado de estuprar uma mulher, na noite deste sábado (09). O agressor, além de estuprar a mulher numa rua central da cidade, ainda roubou um celular, dinheiro e cartão de crédito da vítima.

Segundo relato da vítima aos policiais, ela caminhava pela rua Ledoíno José Biavatti, no Centro de Toledo, na noite deste sábado (09), pouco antes da meia noite. Um homem, empurrando uma bicicleta, vinha em sentido contrário.

Armado com uma faca, o ciclista abordou a mulher e arrastou até o muro de uma residência, quando praticou o furto e a estuprou. Durante a violência, a vítima teria visto três mulheres de uma casa próxima, que estavam saindo para pegar um carro de aplicativo, que chegava.

A mulher contou que aproveitou a distração e conseguiu se desvencilhar do agressor, correndo em direção às mulheres e pedindo ajuda. O motorista de aplicativo que iria pegar as passageiras passou a seguir o agressor, que fugiu de bicicleta.

Acionada, a equipe policial chegou rapidamente ao local e saiu em buscas, localizando o motorista de aplicativo. O profissional informou que o agressor da mulher, ao perceber que estava sendo seguido, havia abandonado a bicicleta e pulado o muro para o quintal de uma residência.

Os policiais contaram com o reforço de outras equipes e direcionaram as buscas. Em seguida, a central da PM recebeu denúncia de um homem teria pulado o muro da casa. Em seguida uma equipe policial localizou um homem com as mesmas características descritas e, na revista, foi encontrado o aparelho celular, dinheiro e um cartão de crédito da vítima. O homem ainda teria tentado argumentar com os policiais, afirmando que o cartão e o telefone seriam de sua irmã.

O homem foi preso e encaminhado para a Polícia Civil, para as providências legais. A vítima foi encaminhada para atendimento médico e exames.

