Motorista de ambulância morre após acidente na região

Uma colisão frontal entre um Nissan Versa da secretaria de saúde de Iguaraçu e um Hyundai Santa Fé, com placas de Maringá, resultou na morte de um motorista de ambulância, de 60 anos, e outras duas com ferimentos leves. O acidente ocorreu na PR-317, em frente ao Ody Park, a aproximadamente cinco quilômetros da cidade.

Antônio Carlos Diniz dirigia um Versa, ficou preso nas ferragens e morreu na hora. As equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e socorreu uma mulher, de 36 anos, gestante de oito meses, passageira do utilitário, que foi atendida pelo Serviço de Operações Aéreas do Samu. A mulher passa bem e o marido dela, de 41 anos, recusou atendimento médico.

A vítima fatal era servidor público da prefeitura de Iguaraçu, há 35 anos. Ele era conhecido na cidade como 'Tota da Ambulância'. Ao tomarem conhecimento do acidente, familiares e amigos, compareceram na cena do ocorrido. O prefeito Elizeu Costa também esteve no local e lamentou a morte do servidor.

Por conta do acidente, a pista de rolamento ficou interditada em ambos os sentidos por aproximadamente duas horas, provocando um grande congestionamento. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela polícia civil e por patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O motorista da Santa Fé, disse que o Versa teria invadido a pista contrária causando o acidente. Versão contestada pela família da vítima.

Com informações do Corujão Notícias.