Motorista de 58 anos morre após bater picape na traseira de outro carro na PR-239

Um motorista de 58 anos morreu após o veículo que ele conduzia colidir contra a traseira de outro carro na PR-239, no município de Toledo, na região Oeste do Paraná. O acidente, que também deixou duas pessoas feridas, foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) no início da noite deste sábado (24), por volta das 18h30, na altura do quilômetro 642 da rodovia.

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De acordo com as autoridades de trânsito, a vítima conduzia uma caminhonete Volkswagen Saveiro, com placas de Toledo, no sentido que liga Vila Nova ao distrito de Novo Sarandi. Durante o trajeto, o motorista atingiu a parte traseira de um Hyundai ix35 que trafegava na mesma pista, logo à frente. Com o impacto, o condutor da Saveiro sofreu ferimentos graves. Ele chegou a ser socorrido por equipes de resgate e foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus, em Toledo, mas não resistiu às lesões e teve o óbito confirmado posteriormente.

No segundo veículo envolvido na batida, a motorista, de 51 anos, não se feriu. Contudo, duas passageiras que a acompanhavam no Hyundai, de 47 e 51 anos, sofreram ferimentos considerados leves. Elas receberam atendimento médico no local e foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Toledo para avaliação e cuidados complementares. As circunstâncias exatas e as causas que levaram ao acidente foram registradas em boletim pela Polícia Rodoviária Estadual.