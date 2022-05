Motorista de 42 anos morre após caminhão tombar na BR-277

Da Redação

Um motorista de 42 anos morreu neste domingo (22) em acidente registrado na BR-277, próximo ao pedágio no sentido à Paranaguá, no litoral do Paraná.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi necessário o uso de guinchos para a retirada do caminhão do local. O veículo caiu em uma ribanceira após tombar.

A pista ficou interditada por cerca de duas horas após o acidente, mas foi liberada em seguida.

As causas do acidente não foram informadas pela PRF.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Com informações: g1