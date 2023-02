Motorista de 40 anos morre em colisão registrada na PR-170

Da Redação

Um motorista, de 40 anos, morreu após acidente registrado na manhã desta segunda- feira (6), na PR-170, em Rolândia. A equipe da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) esteve no local e registrou a ocorrência.

A colisão frontal envolveu uma VW/Amarok, com placas de Cambé, que era conduzida por um homem, de 58 anos, que sofreu ferimentos leves. De acordo com informações da equipe, ele foi encaminhado para um hospital de Londrina.

A vítima fatal, segundo a equipe, estava dirigindo um VW/Gol, com placas de Guarujá (SP). O corpo do motorista, que foi identificado como Rubens de Souza Ferreira e seria morador de Jaguapitã, município que também fica localizado no norte do Estado, foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Londrina.

Conforme dados colhidos no local, o motorista da caminhonete trafegava sentido Rolândia a Jaguapitã, e o motorista do Gol trafegava sentido Jaguapitã a Rolândia, pela rodovia estadual PR-170. Ao atingirem o km 74 +800 metros, os dois veículos se envolveram na colisão.

