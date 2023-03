Motorista de 39 anos morre ao bater de frente com carreta na PR-323

Da Redação

O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira

Um acidente de trânsito, envolvendo uma caminhonete Chevrolet D20 e uma carreta, terminou com a morte de um homem, de 39 anos, na tarde dessa quinta-feira (23). Os veículos colidiram frontalmente em um trecho da PR-323, entre as cidades de Tapejara e Cianorte, no noroeste do Paraná.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local.

Conforme as autoridades, o acidente aconteceu quando a caminhonete, que era ocupada por quatro trabalhadores, trafegava sentido a Cianorte. Em um certo momento, o condutor da D20 acabou sendo fechado por outro veículo. Isso fez com que ele perdesse o controle da direção e invadisse a pista contrária, onde acabou batendo de frente com uma carreta.

O motorista da caminhonete, identificado como Edson Silva Rabelo, ficou preso entre as ferragens. Os socorristas do aeromédico do SAMU tentaram reanimá-lo, porém, ele não resistiu e morreu no local da colisão.

Ainda conforme as autoridades, os passageiros da caminhonete não sofreram ferimentos. O condutor da carreta também saiu ileso.

O corpo de Edson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).



