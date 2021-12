Da Redação

Motorista de 34 anos morre em capotamento na PR-323

Um homem, de 34 anos, morreu na manhã deste domingo (12), em um capotamento registrado na rodovia PR-323, entre Paiçandu e o Distrito de Água Boa, na região de Maringá.

A vítima conduzia uma VW/Saveiro. A princípio, ele perdeu a direção da caminhonete e capotou por diversas vezes. Durante o capotamento, o homem foi ejetado do carro e caiu na pista de rolamento. Motoristas que passavam pelo local, ligaram para o socorro. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Aero médico Samu, foram para o local. No entanto, quando as equipes chegaram o motorista já estava morto.

Patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual, confeccionaram o boletim de ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), de Maringá.

Com informações Corujão Notícias.