Da Redação

Motorista de 33 anos morre em colisão com caminhão no PR

Uma motorista, de 33 anos, morreu após o carro que ela dirigia bater contra um caminhão na BR-277, em Guarapuava, na região central do Paraná, na noite de sábado (19), conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

continua após publicidade .

De acordo com a polícia, a vítima seguia sentido Prudentópolis a Guarapuava, quando invadiu a contramão. O carro bateu de frente com o bitrem, e a motorista morreu na hora.

O caminhoneiro, de 56 anos, não se feriu. Ele fez o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool, segundo a PRF.

continua após publicidade .

Os profissionais da concessionária Caminhos do Paraná deram apoio aos policiais rodoviários e sinalizaram a rodovia e direcionaram o trânsito. As equipes da Polícia Civil, do Instituto Médico- Legal (IML) e da perícia também foram até o local do acidente.