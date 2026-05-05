Motorista de 24 anos morre em colisão frontal com carreta na PR-092

Um motorista de 24 anos morreu em um acidente de trânsito no final da noite desta segunda-feira (04) na PR-092, em Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão frontal ocorreu entre o carro que ele dirigia, com placas de Carambeí, e uma carreta de São Caetano do Sul (SP).

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A batida, registrada por volta das 23h40 no km 220 da rodovia (saída do trecho urbano de Arapoti sentido distrito de Calógeras), destruiu completamente o carro e fez a carreta tombar. O veículo de carga estava acoplado a três semirreboques.

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O caminhoneiro, de 30 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital. O motorista do carro morreu no local. Ambos estavam sozinhos nos veículos.

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O motivo do acidente e os nomes dos envolvidos não foram divulgados. As informações são da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).