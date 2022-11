Motorista de 23 anos morre após bater contra caminhão no Paraná

Da Redação

O acidente foi na Rodovia dos Minérios, em Rio Branco do Sul, Região Metropolitana de Curitiba (RMC)

Uma colisão entre carro e caminhão tirou a vida do jovem Douglas Faria, de 23 anos, em um acidente na noite de quinta-feira (24), na Rodovia dos Minérios, em Rio Branco do Sul, Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com testemunhas, a vítima teria desviado de um buraco na pista, derrapou e bateu contra o caminhão, sendo jogado para fora do veículo por conta do impacto. O motorista do caminhão, não teve ferimentos.

Segundo moradores da região, acidentes no local são comuns.



De acordo com a Polícia Rodoviária a pista estava molhada no local do acidente e com bastante sujeira acumulada por conta dos dias de chuva.

A vítima fatal morava no município de Itaperuçu, ele trabalhava em uma auto elétrica e retornava para casa.

* Com informações Banda B

