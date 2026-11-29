Ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (29), no km 18 da rodovia; passageiros, com idades entre 15 e 17 anos, tiveram ferimentos leves

Uma jovem de 18 anos morreu e cinco adolescentes ficaram feridos em um acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (29), na rodovia PR-468, em Janiópolis, no Paraná. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a ocorrência foi registrada por volta da 0h05, no quilômetro 18 da via, no trecho que liga Boa Esperança a Janiópolis.

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A vítima conduzia um Volkswagen Gol, emplacado em Janiópolis, e trafegava em direção ao município quando se envolveu no acidente. Após o ocorrido, a motorista chegou a ser socorrida por terceiros e levada ao Pronto Atendimento de Janiópolis, mas não resistiu e morreu.

Além da condutora, outros cinco passageiros, todos menores de idade, ocupavam o automóvel. Trata-se de três rapazes, de 15, 16 e 17 anos, e duas garotas, de 15 e 16 anos. Todos eles sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao pronto-socorro da Santa Casa de Goioerê para atendimento médico.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, ainda não foi possível identificar a dinâmica ou o tipo exato do acidente. As circunstâncias que levaram à morte da jovem seguem indefinidas e deverão ser esclarecidas.