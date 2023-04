Motorista com carro de luxo causa acidente após fugir da PMPR

Da Redação

Ele foi preso após bater contra o muro de uma casa

Um motorista de um carro de luxo foi preso após causar um acidente e fugir da Polícia Militar do Paraná (PMPR), no final da tarde desta quarta-feira (26), em Maringá, Noroeste do Estado. Durante a fuga, o condutor que estava visivelmente embriagado causou um segundo acidente.

Conforme informações dos militares, o primeiro acidente aconteceu na região central da cidade. Uma equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) de Maringá flagrou o momento e prestou os primeiros atendimentos.

No entanto, no momento em que as autoridades pediram os documentos do motorista, o homem disse que não iria entregar, entrou no carro e fugiu em alta velocidade. Na fuga, o condutor quase bateu em uma das viaturas da PMPR. A equipe, juntamente com agentes do Semob e Guarda Civil Municipal, passaram a acompanhar o veículo.

Após percorrer um longo percurso, o condutor perdeu o controle da direção e bateu o carro de luxo contra o muro de uma residência, no cruzamento da Rua Campo Sales com a Rua Arlindo Planas, causando um segundo acidente.

Ao ser abordado, o homem recusou passar o próprio para os policiais. Foi dada voz de prisão e ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Maringá.

