Motorista colide em viatura descaracterizada da PF e foge do local

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado em um cruzamento entre as ruas Matheus Leme e Deputado Mário de Barros, em Curitiba, na noite desse domingo (17). Uma mulher, de idade não divulgada, ficou ferida.

A vítima da batida era passageira de Peugeot e disse aos socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, que havia ingerido bebidas alcoólicas com seu irmão, que era motorista do automóvel. Ele fugiu após a colisão.

O condutor do Peugeot trafegava pela Matheus Leme quando foi atingido pelo motorista de um Citroen, que estava na Deputado Mário de Barros. Esse último era uma viatura descaracterizada da Polícia Federal (PF).

As autoridades acreditam que um dos motoristas não respeitou a sinalização e acabou provocando o acidente.

A passageira do Peugeot foi encaminhada para um hospital.

