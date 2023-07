Motorista causa acidente no Contorno Sul e fica em estado grave no PR

O condutor do carro atingido não ficou ferido

Neste domingo (23), um grave acidente foi registrado, no Contorno Sul em Maringá. Um veículo teria invadido a contramão e bateu em outro carro, em cima do viaduto da linha férrea na Avenida Prefeito Sincler Sambatti, no bairro Jardim Bertioga.

O equipe do Corpo de Bombeiros informou que atendeu a ocorrência. O motorista que causou o acidente pela contramão apresentava sinais de embriaguez.

O Corpo de Bombeiros ainda afirmou que, o motorista do veículo ficou em estado grave. O homem de 50 anos sofreu traumatismo craniano e trauma de abdômen.

Com atendimento de apoio médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motorista foi encaminhado a um hospital de Maringá. O condutor do carro atingido não ficou ferido.

As causas do acidente serão apuradas pela polícia.

