Motorista causa acidente na BR-277, foge e é visto em jet ski, no PR

Acidente aconteceu na BR-277, neste sábado

Uma ocorrência impressionante foi registrada na manhã deste sábado (20) em Morretes, no Paraná. Um homem fugiu pelo mar de jet ski após causar um acidente de trânsito na altura no km 26 da BR-277.

O homem conduzia um Sentra e seguia em direção ao litoral do estado quando causou o capotamento de um Renault Sandero, que seguia o mesmo sentido, ao realizar uma manobra brusca em um trecho de reta.

O condutor do Sentra não parou para prestar socorro e seguiu em direção ao litoral. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram realizadas buscas com apoio da Guarda Municipal e o carro foi encontrado abandonado em Pontal do Paraná.

Testemunhas contaram que o suspeito acessou uma marina e fugiu pelo mar, em um jet ski. A Polícia Militar Ambiental foi acionada para auxiliar nas buscas.

Três ocupantes do Sandero tiveram ferimentos.

Com informações da ricmais.

