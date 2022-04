Da Redação

Motorista capota veículo após bater em carro parado no PR

Um acidente de trânsito mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e Polícia Militar (PM) na noite desta terça-feira (19). Um motorista, de 34 anos, sofreu ferimentos após colidir o veículo que conduzia em um carro parado e, logo após, capotar. O caso ocorreu em Maringá, Paraná.

Segundo socorristas, a mulher sofreu apenas ferimentos leves. Também havia uma criança, de 2 anos, no automóvel. Ela não ficou ferida porque estava na cadeirinha de segurança.

O local do acidente precisou ficar interditado por aproximadamente uma hora. Depois da retirada do veículo, o tráfego na via pública foi liberado. A Secretaria de Mobilidade Urbana também atendeu à ocorrência.

Com informações do Corujão Notícias.