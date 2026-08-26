Motorista capota carro na PR-486 e sai andando do veículo

Um homem de 56 anos sobreviveu a um grave acidente na manhã desta quarta-feira (26) após perder o controle do veículo e capotar na PR-486, no trecho entre Espigão Azul e Tupãssi, no Oeste do Paraná. Apesar de o carro ter ficado completamente destruído, o motorista conseguiu sair sozinho do automóvel e foi encontrado caminhando no local pela equipe de resgate. Durante o atendimento médico, ele confessou aos socorristas ter consumido bebida alcoólica antes de assumir a direção.

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O acidente aconteceu quando o condutor perdeu o controle em uma curva da rodovia. Segundo o tenente Lucas Delai, do Corpo de Bombeiros, o Kia Picanto passou por cima de um barranco e seguiu capotando por uma longa distância até parar fora da pista. O oficial ressaltou que, considerando o estado em que o veículo ficou e a violência do impacto, o motorista teve sorte de não sofrer ferimentos ainda mais graves ou fatais.

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Único ocupante do veículo, o homem sofreu escoriações pelo corpo, uma luxação no cotovelo esquerdo e uma fratura no fêmur direito. Ele recebeu os primeiros socorros das equipes de resgate no local e explicou como conseguiu abandonar o carro por conta própria. Repercutindo o caso, o Corpo de Bombeiros reforçou o alerta para que os condutores respeitem os limites de velocidade das vias e jamais misturem álcool e direção.