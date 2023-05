Motorista capota carro e morre durante fuga policial na BR-376

Da Redação

Acidente ocorreu em Paranavaí

Um homem morreu na manhã desta quarta-feira (3) após capotar um carro furtado durante fuga policial na BR-376, em Paranavaí, no noroeste do Paraná.

Segundo a Polícia Militar (PM), o carro foi furtado em Cascavel, mas estava em Terra Rica. Ao saber do furto, os policiais tentaram abordar o veículo, mas o condutor não obedeceu aos sinais e empreendeu fuga sentido Paranavaí.

Durante a perseguição, o suspeito trafegou por vários quilômetros na contramão, obrigando os motoristas que vinham no sentido contrário a desviar, segundo a PM.

Na tentativa de parar o veículo, os agentes dispararam contra um dos pneus do carro. O condutor perdeu controle da direção e capotou. O corpo do homem foi ejetado para fora do automóvel e ele morreu no local.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ir ao local, mas apenas constataram o óbito. Até a publicação desta reportagem, o nome do homem não havia sido divulgado.

As informações são do G1.

