Motorista capota carro ao desviar de animal na PR-445

Ao bater na mureta central, o veículo acabou capotando.

Na manhã desta sexta-feira (23), um motorista capotou o carro ao tentar desviar de um animal que estava na PR-445, em Londrina, sentido Cambé.

Segundo informações, o motorista estava a caminho do trabalho e perdeu o controle do veículo ao tentar desviar do animal que atravessava a via. Ao bater na mureta central, o veículo acabou capotando.

Apesar do estado do carro, o motorista não teve ferimentos graves segundo o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência).

Com informações: Tarobá News

