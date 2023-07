Motorista bêbado que atropelou família e matou menino no PR é preso

Motorista atropelou uma família com cinco pessoas

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (19) o motorista de 38 anos que atropelou cinco pessoas da mesma família, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no Paraná. Um menino de 9 anos morreu no acidente. O motorista estava bêbado. Uma câmera de monitoramento gravou o momento do acidente. Veja nesta matéria aqui.

O motorista foi preso preventivamente após deixar o hospital após determinação da Justiça. Segundo a Polícia Civil, ele recebeu alta na terça-feira (18). Ele deve passar por audiência de custódia às 14h desta quarta-feira (19), quando pode ou não ser libertado.

O menino Wesley de Souza, de 9 anos, morreu no acidente. Ele chegou a ser encaminhado para atendimento médico. O padrasto da criança ficou em estado grave, mas apresentou melhora e deixou a UTI. A mãe do menino e duas irmãs, incluindo uma bebê de um ano, tiveram ferimentos leves e foram liberados.

Desde o acidente, o motorista estava sob escolta no hospital.

