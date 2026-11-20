Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após dirigir até uma delegacia em Londrina, no norte do Paraná, na madrugada desta sexta-feira (20). Ele foi ao local para levar a namorada, com quem havia discutido, para realizar um exame de corpo de delito após machucar o braço dela durante um desentendimento.

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A confusão começou na saída de um bar, onde o suspeito consumia bebida alcoólica desde o meio da tarde. Segundo a Polícia Civil, a mulher tentou descer do veículo ao notar o alto nível de embriaguez do companheiro. Para impedi-la, o homem segurou seu braço, causando um hematoma. Em seguida, questionou para onde ela iria e ele próprio decidiu levá-la à unidade policial para registrar a lesão.

Na recepção da delegacia, o motorista passou a dar ordens para que a namorada relatasse o ocorrido aos agentes. Embora tenha mostrado o ferimento, a vítima optou por não representar criminalmente contra o companheiro, afirmando acreditar que a agressão não foi intencional e que o episódio era inédito. No entanto, ao notarem os evidentes sinais de embriaguez do homem, os policiais civis deram voz de prisão. A Polícia Militar foi acionada para aplicar o teste do bafômetro, mas o suspeito se recusou a realizar o exame.

Durante o interrogatório, o motorista confessou ter ingerido álcool e admitiu ter puxado a mulher pelo braço, alegando que sua intenção era apenas evitar que ela saísse do carro em movimento. O inquérito foi concluído pelo delegado, que indiciou o homem pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, além de condução de veículo automotor sob influência de álcool. O relatório final da investigação já foi encaminhado para análise da Justiça.