Motorista bêbado e sem CNH é preso após acidente que matou cinco na BR-373

Jovem de 18 anos fugiu após a colisão em Candói, no Paraná; cinco vítimas da mesma família morreram no local

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite deste domingo (25), um jovem de 18 anos envolvido em uma colisão frontal que resultou na morte de cinco pessoas da mesma família no quilômetro 413 da BR-373, em Candói, na região centro-sul do Paraná. O suspeito conduzia uma caminhonete sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), estava sob efeito de álcool e fugiu do local do acidente logo após o impacto, abandonando seu próprio passageiro ferido na pista.

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A colisão ocorreu por volta das 22h e envolveu uma caminhonete com placas de Candói e um automóvel de passeio emplacado em Carambeí. Segundo o levantamento inicial da PRF no trecho rodoviário, o carro de passeio trafegava no sentido a Candói vindo de Foz do Jordão quando foi atingido frontalmente pela caminhonete, que vinha no sentido oposto da via federal.

Com a violência da batida, três ocupantes do automóvel — a mãe e duas crianças — não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. Outros dois passageiros do mesmo veículo, um bebê e o pai, chegaram a ser socorridos com vida pelas equipes de resgate, mas morreram pouco depois de darem entrada na unidade de pronto-atendimento hospitalar.

Após a fuga do condutor da caminhonete, os policiais rodoviários prestaram apoio no socorro ao passageiro deixado no veículo e receberam a informação de que o rapaz de 18 anos havia procurado atendimento médico por meios próprios em um hospital de Candói. Uma equipe se deslocou até a unidade de saúde e confirmou a identidade do jovem, submetendo-o ao teste com etilômetro. O exame apontou a presença de 0,54 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido, índice superior ao limite estabelecido por lei para configurar crime de trânsito.

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Assim que recebeu alta médica no hospital, o jovem foi formalmente detido e autuado em flagrante por embriaguez ao volante, dirigir veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano e evasão do local do acidente. Ele foi conduzido sob custódia da Polícia Rodoviária Federal para a Delegacia da Polícia Civil em Guarapuava, onde permaneceu à disposição da autoridade policial e do Poder Judiciário.