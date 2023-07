Motorista bêbado bate contra viatura da PM; policiais ficaram feridos

Um motorista embriagado causou um acidente de trânsito com uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PMPR) no último sábado (15), em Maringá, no Noroeste do Estado. A colisão aconteceu depois que o condutor do veículo Polo cruzou uma preferencial.

De acordo com informações da PM, uma equipe realizava um patrulhamento de rotina quando o veículo avançou a preferencial e atingiu a viatura. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Laguna com a Avenida Juscelino Kubitschek.

Com a força do impacto, três policiais militares ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros. Eles foram encaminhados para um hospital da cidade. Os ocupantes do Polo não se feriram.

A frente da viatura e a lateral do Polo ficaram destruídas. Ainda conforme a PM, o condutor do carro fez o teste do etilômetro que indicou presença de álcool no sangue. Ele foi detido e levado à delegacia.

Fonte: Informações Plantão Maringá.

