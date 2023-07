Motorista bêbado bate carro contra sede dos Bombeiros no PR; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Um homem se deu muito mal nesta quinta-feira (13) e foi preso por embriaguez ao volante, depois de ter batido o carro que conduzia contra o portão da sede do Corpo de Bombeiros de Palotina, no Oeste do Paraná. Uma câmera de segurança registrou o momento.

Por volta das 15 horas, o motorista faz uma conversão e acessa a Rua Adolfo João Konrad. Mesmo em uma velocidade baixa, o homem perde o controle da direção, sobe na calçada com o veículo e atinge o portão do quartel.

Conforme as imagens, por muito pouco o motorista bêbado não bateu contra um poste de energia ou atingiu uma mulher que seguia sentido contrário em uma bicicleta elétrica. Veja abaixo.

O motorista chegou a dar ré no carro, mas não fugiu do local. Duas pessoas estavam no automóvel, e nenhuma delas ficou ferida.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada e realizou o teste do etilômetro, que teve como resultado 0,60 mg/L. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, o homem foi detido e encaminhado para sede policial da cidade.

Assista:









*Com informações da RicMais.

