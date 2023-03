Motorista bêbado atropela morador de rua e tenta fugir no PR

Da Redação

Um motorista embriagado causou um grave acidente na noite desta sexta-feira (24), no bairro Jardim Botânico, em Curitiba, capital do Paraná. Após perder o controle da direção, o condutor de uma caminhonete invadiu a calçada e atropelou um morador em situação de rua.

A vítima dormia no local quando foi atropelado pelo veículo. Na sequência, ainda sem controle, o motorista bateu contra uma árvore e na grade de uma residência. O homem só parou o automóvel quando a caminhonete invadiu o quintal de uma casa.

Após toda a destruição, o motorista bêbado tentou fugir do local do acidente, mas foi perseguido e impedido por um motoboy que presenciou as colisões. Com a chegada da polícia, o condutor foi ao bafômetro e o resultado deu positivo para ingestão de álcool.

O rapaz não era proprietário da caminhonete e foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. O morador em situação de rua atropelado não corre risco de vida.





Fonte: Informações RicMais.

