Motorista bate em carros e invade aeroporto de Londrina

Agentes da Companhia Municipal de Trânsito (CMTU) estiveram no local para orientar a população

Na tarde desta segunda-feira (19), em Londrina, no norte do Paraná, um motorista invadiu o aeroporto e bateu com o carro contra o muro após perder o controle da direção. O veículo ainda atingiu outros dois carros que estavam estacionados.

A motorista do Honda City, que preferiu não se identificar, tentava ultrapassar a via no final da rotatória da avenida Santos Dumont. Um dos carros atingidos ficou com a traseira destruída. O outro automóvel teve o farol quebrado.

Não havia passageiros nos carros estacionados no momento do acidente. Por este motivo, não registraram boletim de ocorrência e o Corpo de Bombeiros não foi acionado. Agentes da Companhia Municipal de Trânsito (CMTU) estiveram no local para orientar a população.

