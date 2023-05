Motorista bate em BMW, sai do carro e morre atropelado na BR-369

Da Redação

Acidente aconteceu na BR-369, em Cambé

Um motorista bateu na traseira de um carro e, ao sair para ver o estrago, morreu ao ser atropelado por outro veículo em Cambé, no norte do Paraná, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A vítima, de acordo com a polícia, é César Henrique Queimado, 50 anos, que foi candidato a deputado estadual pelo Partido Agir, em 2022. Ele era natural de Londrina, também no norte do estado.

Conforme a PRF, o acidente aconteceu na noite de sábado (13), na BR-369.

Conforme a polícia, Queimado bateu na traseira de uma BMW. Ao descer do veículo que dirigia na rodovia, ele foi atropelado por uma caminhonete que seguia no mesmo sentido.

Com informações do g1.

