Motorista bate carro, tenta atravessar rodovia a pé e morre atropelado no Paraná
Um homem de 45 anos morreu atropelado na madrugada deste domingo (17) no quilômetro 595 da BR-277, em Cascavel, no Paraná. A vítima foi atingida por um veículo modelo Chevrolet Spin enquanto atravessava a rodovia a pé. Antes do atropelamento, o homem conduzia um automóvel Hyundai HB20, que saiu da pista e colidiu contra a defensa metálica da via.
As informações oficiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que o motorista desceu do carro após a primeira colisão e tentou cruzar a pista, quando ocorreu o atropelamento. O condutor da Chevrolet Spin não sofreu ferimentos. O óbito da vítima foi constatado ainda no local, antes de ser encaminhada a uma unidade de saúde.
O atendimento à ocorrência foi realizado em conjunto por diferentes órgãos de segurança pública. A Polícia Rodoviária Federal compareceu para sinalizar a via e registrar o acidente. A Polícia Científica fez a perícia no trecho para levantar a dinâmica dos fatos.