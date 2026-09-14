Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
TRÁFICO DE DROGAS

Motorista bate carro durante fuga e abandona 345 kg de maconha no Paraná

Carga do entorpecente estava escondida no porta-malas e banco traseiro do veículo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motorista bate carro durante fuga e abandona 345 kg de maconha no Paraná
Autor Carga de maconha foi apreendida pela PRF - Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 345,5 quilos de maconha na madrugada deste domingo (13), em Jaguapitã (PR), após uma perseguição policial. A droga estava sendo transportada em um veículo VW/Polo, cujo motorista desobedeceu a uma ordem de parada e tentou escapar da fiscalização.

-LEIA MAIS: Acidente de trânsito entre caminhão e picape deixa motorista ferido

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante a tentativa de fuga, os agentes realizaram um acompanhamento tático por cerca de quatro quilômetros. A perseguição só terminou quando o condutor perdeu o controle da direção e colidiu o automóvel contra um poste de sinalização. Logo após a batida, o homem abandonou o carro e fugiu a pé em direção a um córrego da região. As equipes policiais realizaram buscas pelo local, mas o suspeito não foi localizado.

Ao vistoriarem o interior do veículo acidentado, os policiais encontraram toda a carga de entorpecentes, que estava distribuída entre o porta-malas e o banco traseiro. O automóvel e a maconha foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Arapongas (PR), que dará prosseguimento às investigações. Assim que for identificado e capturado, o motorista deverá responder pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência à ordem de parada.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Jaguapitã maconha perseguição policial PNR Polícia Rodoviaria federal trafico de drogas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV