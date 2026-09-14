Motorista bate carro durante fuga e abandona 345 kg de maconha no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 345,5 quilos de maconha na madrugada deste domingo (13), em Jaguapitã (PR), após uma perseguição policial. A droga estava sendo transportada em um veículo VW/Polo, cujo motorista desobedeceu a uma ordem de parada e tentou escapar da fiscalização.

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Durante a tentativa de fuga, os agentes realizaram um acompanhamento tático por cerca de quatro quilômetros. A perseguição só terminou quando o condutor perdeu o controle da direção e colidiu o automóvel contra um poste de sinalização. Logo após a batida, o homem abandonou o carro e fugiu a pé em direção a um córrego da região. As equipes policiais realizaram buscas pelo local, mas o suspeito não foi localizado.

Ao vistoriarem o interior do veículo acidentado, os policiais encontraram toda a carga de entorpecentes, que estava distribuída entre o porta-malas e o banco traseiro. O automóvel e a maconha foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Arapongas (PR), que dará prosseguimento às investigações. Assim que for identificado e capturado, o motorista deverá responder pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência à ordem de parada.