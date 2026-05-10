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GRANDE CURITIBA

Motorista atropela socorrista do Samu durante resgate no PR, diz ser policial e foge

Suspeito dirigia um Fusion, desceu armado após o impacto e usou a desculpa de buscar a identificação funcional no carro para fugir das autoridades

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.05.2026, 10:10:07 Editado em 10.05.2026, 10:10:02
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Motorista atropela socorrista do Samu durante resgate no PR, diz ser policial e foge
Autor Socorrista foi atropelado em São José dos Pinhais - Foto: Reprodução/Banda B

Um condutor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi atropelado e arremessado a vários metros de distância por um carro em alta velocidade enquanto prestava socorro a vítimas de um acidente de trânsito em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na noite do último sábado (9). O autor do atropelamento, que estava armado e se identificou falsamente como policial, fugiu do local e é procurado pelas autoridades.

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O caso ocorreu na Avenida Rui Barbosa, em frente a uma casa noturna, segundo a Banda B. A equipe do Samu havia sido acionada para atender uma colisão envolvendo um automóvel e uma motocicleta. Segundo o técnico de enfermagem Jean, parceiro da vítima, os dois haviam acabado de descer da ambulância para iniciar os procedimentos de socorro quando um Ford Fusion preto, em alta velocidade, atingiu o motorista da viatura de resgate, identificado como Wallisson.

Com a violência do impacto, o socorrista sofreu múltiplas lesões, incluindo uma fratura no braço direito, e precisou ser encaminhado às pressas para um hospital da região.

Após atingir o trabalhador, o motorista do Fusion parou o carro e desceu com uma arma de fogo. De acordo com os relatos repassados à Guarda Municipal, o suspeito afirmou aos presentes que era policial e disse que voltaria ao veículo apenas para buscar sua identificação funcional. No entanto, ele aproveitou a situação para entrar no automóvel e fugir em seguida, sem prestar socorro à vítima. Equipes da Guarda Municipal registraram a ocorrência no local, e o caso agora é investigado pelas autoridades competentes com o objetivo de identificar, localizar e prender o motorista.

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acidente de transito atropelamento emergência médica investigação policial Samu São José dos Pinhais
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