Motorista atropela idosa, foge e bate em carro com mãe e filho em Maringá

Um motorista suspeito de embriaguez atropelou uma idosa, fugiu sem prestar socorro e, na sequência, bateu em um carro onde estavam mãe e filho na tarde deste domingo (13), em Maringá. O primeiro acidente ocorreu próximo à faixa de pedestres no cruzamento das avenidas Colombo e 19 de Dezembro, de onde o condutor de um Volkswagen Gol escapou em alta velocidade.

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Logo após o atropelamento, o motorista seguiu pela Avenida Colombo, avançou um sinal vermelho e atingiu o segundo veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e precisaram se dividir para prestar socorro às vítimas nos dois pontos distintos da ocorrência.

Durante o atendimento, foram encontrados no interior do Gol uma garrafa de vinho, um copo e objetos que aparentavam ser de uma criança. Além dos materiais apreendidos, relatos iniciais apontam que o homem apresentava sinais de embriaguez, condição que ainda será atestada pelos órgãos competentes. O estado de saúde da idosa e da família atingida não foi detalhado até o momento. As circunstâncias exatas das colisões passarão por apuração das autoridades policiais.

As informações são do GMC Online