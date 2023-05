Motorista atropela homem em avenida e foge do local; vítima morreu

Da Redação

O atropelamento ocorreu na madrugada de domingo

Um acidente de trânsito terminou com a morte de um jovem, de 28 anos, na madrugada desse domingo, em Curitiba, capital do Paraná. A vítima, identificada como Leandro Fontoura Dorneles, foi atropelado por um veículo na Avenida Comendador Franco, também conhecida como Avenida das Torres, no bairro Uberaba.

O motorista responsável pelo atropelamento não parou para prestar socorro. O atropelamento aconteceu na faixa sentido São José dos Pinhais, próximo a uma casa noturna.

Uma equipe de socorro foi acionada para comparecer ao local, porém, assim que os socorristas chegaram, nada pôde ser feito. Leandro já não tinha mais sinais vitais.

O sepultamento dele acontece nesta segunda-feira (22), no Complexo Cerimonial de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

O caso é investigado pelas autoridades.

Com informações do Ric Mais.

