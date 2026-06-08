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CURITIBA

Motorista atropela crianças que empinavam pipa e foge sem prestar socorro

Com o impacto, os dois meninos foram arremessados; Uma das vítimas sofreu fratura e lesões pulmonares

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 18:28:57 Editado em 08.06.2026, 19:23:46
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Motorista atropela crianças que empinavam pipa e foge sem prestar socorro
Autor Foto: REPRODUÇÃO

Um motorista em alta velocidade atropelou duas crianças que brincavam na rua no fim da tarde de domingo (7), no bairro Tatuquara, em Curitiba (PR), e fugiu do local sem prestar socorro. Uma das vítimas, um menino de 8 anos, sofreu ferimentos graves, incluindo fratura no braço, trauma na cabeça e lesões pulmonares. A criança passou por cirurgias nesta segunda-feira (8) e segue em recuperação no hospital. O outro menino atingido sofreu apenas escoriações leves.

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Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento do atropelamento. De acordo com as gravações, o condutor do veículo cruzou a via preferencial, realizou uma ultrapassagem em local proibido e atingiu as vítimas, que empinavam pipa junto a um grupo de crianças com idades entre 8 e 10 anos. Com o impacto, os dois meninos foram arremessados ao chão. O resgate inicial foi feito por um médico que passava pelo local, seguido pelo atendimento especializado do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), que estabilizou e encaminhou a vítima mais grave à unidade de saúde.

Nesta segunda-feira, os familiares das vítimas registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran). A tia do menino gravemente ferido, Michely Sieiro, relatou que a rua é considerada tranquila e segura pelos moradores. Ela destacou a surpresa e a revolta da vizinhança com a imprudência do motorista que trafegava na contramão, cobrando justiça pelas crianças. Outras câmeras de segurança do bairro também flagraram o veículo em excesso de velocidade antes e depois da colisão.

O delegado responsável pelo caso, Edgar Santana, informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar o ocorrido. O motorista, que não havia sido identificado até a última atualização desta reportagem, deverá responder inicialmente pelos crimes de lesão corporal, agravada pela omissão de socorro, e por afastar-se do local do acidente para fugir da responsabilidade penal. A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre a identidade ou o paradeiro do condutor seja repassada de forma anônima por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.

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acidente de transito atropelamento imprudência ao volante justiça para vítimas polícia civil segurança infantil
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