Um ciclista de 31 anos foi atropelado por um carro na manhã desta sexta-feira (20) na Rua Nicarágua, no bairro Bacacheri, em Curitiba. Após provocar a queda, os ocupantes do veículo fugiram sem prestar socorro e ainda zombaram da vítima. O homem foi atendido pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e encaminhado ao Hospital Cajuru com uma fratura na clavícula e trauma no tórax.

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De acordo com o relato do ciclista repassado ao Corpo de Bombeiros, o motorista realizou uma manobra brusca em sua frente, o que causou o acidente. A vítima notou que os passageiros do carro seguravam copos nas mãos e, antes de fugirem do local, riram da situação. O sargento Heidemann, responsável pelo atendimento, classificou a atitude do grupo como irresponsável e destacou que os danos causados pela imprudência poderiam ter sido muito piores.

Logo após o impacto, o ciclista acreditou que não havia sofrido ferimentos sérios e tentou dar continuidade ao seu trajeto de bicicleta. No entanto, ao alcançar a Avenida Erasto Gaertner, a cerca de uma quadra do ponto inicial do acidente, as dores começaram a se intensificar e ele foi obrigado a interromper o percurso para pedir ajuda. Segundo a equipe médica, é comum que a adrenalina do momento e a prática do exercício mascarem momentaneamente a gravidade das lesões após um trauma físico.

Durante os primeiros socorros na ambulância, os bombeiros constataram não apenas a fratura na clavícula e o trauma torácico, mas também diversos ferimentos menores nos braços e nas mãos do paciente. Devido à condição clínica apresentada e à intensidade da dor, a equipe de resgate descartou qualquer possibilidade de liberação no local, realizando o transporte imediato da vítima para a avaliação médica especializada no hospital. As informações são da Banda B.

