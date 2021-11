Da Redação

Motorista atropela adolescente e foge do local em Curitiba

Na noite desta quinta-feira (25), um adolescente foi atropelado por um Fiat Uno enquanto andava de skate na avenida Presidente Kennedy, em Curitiba.

O jovem descia no sentido composto dos veículos, quando foi atingido por um Fiat Uno. De acordo com testemunhas, o motorista ficou nervoso com a situação e disse que estava com o imposto do veículo atrasado. Ele fugiu sem prestar socorro ao adolescente.

A vítima foi levada para o hospital do Trabalhador em estado grave. A Polícia Civil está a procura do condutor do Uno.

