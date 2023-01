Motorista atinge poste de luz e deixa milhares sem energia no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência

Um motorista se envolveu em um grave acidente na noite desta quinta-feira (27), em Almirante Tamandaré, no Paraná. O condutor de um carro perdeu o controle após passar em uma lombada e acabou deixando milhares de pessoas sem energia elétrica.

continua após publicidade .

De acordo com informações, o veículo passou pelo "quebra-molas" e atingiu e destruiu um poste de iluminação pública. Apesar dos danos no veículo, que chegou a invadir um terreno, o motorista sobreviveu e foi encaminhado ao Hospital Cajuru.

LEIA MAIS: Dois homens morrem afogados no PR; bombeiros encontraram os corpos

continua após publicidade .

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. De acordo com o sargento Laertes, o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez. “Está com sinais de embriaguez, estamos levando ele para o Hospital Cajuru. Se beber, não dirija”, destacou o sargento.

Testemunham relataram ainda que o motorista realizava manobras perigosas momentos antes do acidente. Além disso, ainda de acordo com testemunhas, ele passou a lombada em alta velocidade e, por esse motivo, perdeu o controle do veículo.

Com os estragos no poste, a fiação se rompeu e moradores de Curitiba e de Almirante Tamandaré ficaram sem energia elétrica.

continua após publicidade .





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News