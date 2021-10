Da Redação

Motorista alcoolizado e sem habilitação é preso no Paraná

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na noite de sexta-feira (1º) um motorista que dirigia sob efeito de álcool na BR 376, na altura do km 662, em Tijucas do Sul, interior do Paraná.

continua após publicidade .

Após receber denúncia de condução irregular na BR 376, a equipe se deparou com um Ford fusion cor prata no qual foi constatado que o motorista trafegava em zigue-zague pela rodovia, com risco de causar acidentes.

Com visíveis sinais de embriaguez, o condutor, foi submetido ao teste do bafômetro, onde o aparelho constatou o valor de 0,94 mg/l.Muito acima do permitido por lei que é 0,04.

continua após publicidade .

O condutor foi preso pelo crime de embriaguez ao volante. E se encontrava bastante agressivo chegando a danificar a viatura durante sua condução a delegacia de polícia civil.

Ele vai responder pelo crime de trânsito e pelo crime de dano por ter danificado a viatura policial . E também foi autuado por diversas infrações dentre elas dirigir sem possuir habilitação.