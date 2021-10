Da Redação

Motorista abre porta, ciclista cai e é atropelado no Paraná

Um jovem ciclista, de 17 anos, ficou gravemente ferido após de ser atropelado por um carro na Avenida Mandacaru, no Jardim Real, em Maringá. O adolescente perdeu o controle da bicicleta e caiu na avenida depois que um motorista abriu a porta de um carro repentinamente. O acidente aconteceu na tarde de terça-feira (12).

continua após publicidade .

O ciclista foi entubado no local do acidente e continua internado em estado grave, na tarde desta quarta-feira, 13, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Bom Samaritano.

Uma câmera de segurança flagrou a batida. É possível ver na imagem que o ciclista não teve tempo de frear. O motorista abriu a porta do carro repentinamente. Veja:

continua após publicidade .

Motorista abre porta, ciclista cai e é atropelado no Paraná - Vídeo por: Reprodução

Segundo o hospital, o adolescente segue sedado e respirando com a ajuda de aparelhos na UTI. O caso será investigado pelas autoridades de trânsito.