Motorista abandona Ferrari de R$ 2 milhões após atingir lixeira no PR

Carro de luxo teve a frente destruída

Um motorista abandonou seu carro logo após sofrer um acidente de trânsito, neste sábado (18), em Curitiba, no Paraná. O que chama a atenção é que o veículo é um Ferrari avaliado em R$ 2 milhões. O carro ficou com a frente destruída depois de bater contra uma lixeira com base de concreto, no bairro Santa Cândida.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a lixeira estava instalada na calçada de uma casa. A dona da residência onde o acidente aconteceu acionou a polícia, mas quando as equipes chegaram ao local o condutor e o veículo não estavam mais lá.

No mês passado, um motorista perdeu o controle de um Ferrari e bateu o automóvel contra uma árvore na PR-323, no município de Cianorte, no Noroeste do estado do Paraná.

Conforme informações, o condutor do veículo precisou ser encaminhado para o hospital para receber atendimento médico. O homem, que não foi identificado, no entanto, passa bem.

As informações são do G1.

