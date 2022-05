Motorista abandona carro após atropelamento com morte no PR

Da Redação

Um motorista fugiu após atropelar um pedestre na noite de sábado (28) em Sengés, na região dos Campos Gerais do Paraná. A vítima morreu no local e segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista do carro fugiu sem prestar socorro.

O caso aconteceu na PR-239. De acordo com a polícia, um carro foi encontrado abandonado no local.

Até a publicação desta reportagem, o pedestre atropelado não havia sido identificado. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná.

A Polícia Civil investiga o caso.

Com informações do G1