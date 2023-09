Motorista abandona caminhão com 5 toneladas de maconha em posto no PR

Siga o TNOnline no Google News

Na noite desta terça-feira (12), um motorista abandonou um caminhão com cerca de 5 toneladas de maconha estacionado no pátio de um posto de combustíveis na PR-170, em Porecatu, situada ao Norte do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fazia o patrulhamento nos arredores e apreendeu a carga.

De acordo com os policiais, o motorista não foi localizado até o momento. Imagens registradas no momento da apreensão mostram os policiais em cima do veículo para a retirada da droga.

