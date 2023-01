Motorista abandona BMW após bater em portão de prédio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (22), em Cascavel, no Paraná. Chama a atenção que o motorista dirigia um carro de luxo, e abandonou o veículo no local do acidente.

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Militar, o BMW foi encontrado abandonado no portão de um prédio localizado na Rua Erechim, em Cascavel. A princípio, ninguém ficou ferido.

- LEIA MAIS: Motorista morre após caminhonete tombar na BR-376 em Mauá da Serra

continua após publicidade .

OUTRO CASO

Também em Cascavel, outro motorista abandonou o veículo após sofrer acidente na manhã deste domingo. O Renault Clio foi localizado na região da FAG, após bater contra um poste de iluminação pública.

O condutor do veículo não foi encontrado no local. A princípio ninguém ficou ferido.

Com informações da Catve.

Siga o TNOnline no Google News