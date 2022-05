Motociclistas sofrem queda após pneu estourar na PR-180

Da Redação

Os socorristas do Siate foram acionados, no início da tarde desta segunda-feira (09), para prestarem atendimentos a uma vítima de acidente de trânsito.

A queda de moto ocorreu na rodovia PR-180, na continuação da Avenida Piquiri, na Região Norte de Cascavel.

Segundo as informações, as duas mulheres seguiam pela via com a moto, quando o pneu acabou estourando e elas sofreram a queda.

Os militares prestaram os primeiros atendimentos às vítimas, que foram encaminhadas à Casa Hospitalar para serem reavaliadas.





Fonte: CGN Cascavel.