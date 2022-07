Motociclistas são presos em operação contra rachas na BR-277

Da Redação

Grupos de motociclistas se encontravam todo domingo para trafegar em alta velocidade

Quinze pessoas foram presas em uma operação contra rachas na BR-277, na manhã deste domingo (31). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram cinco meses de investigação, que partiu de uma série de denúncias de moradores da região de São José dos Pinhais e outros motoristas.

Segundo a polícia, grupos de motociclistas se encontravam todo domingo para trafegar em alta velocidade entre os quilômetros 29 e 40, no trecho Curitiba-Morretes.

A operação que contou com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil também usou um helicóptero para evitar a fuga dos suspeitos. Ao menos 32 motos foram apreendidas.

As pessoas presas foram conduzidas à Delegacia de Delitos de Trânsito e vão responder pelo crime de corrida em via pública, previsto no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que tem pena prevista de até três anos de prisão, além de multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir.

As informações são do G1.

