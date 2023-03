Motociclistas ficam gravemente feridos após acidente na região

Da Redação

Acidente ocorreu na noite deste sábado (11)

Dois motociclistas ficaram gravemente feridos após acidente registrado na noite deste sábado (10), em Marialva, no Paraná. A colisão ocorreu em uma rua paralela à Avenida Cristóvão Colombo.

De acordo com informações de testemunhas, um dos motociclistas tentou desviar de um ônibus e acabou batendo com violência no outro veículo. O acidente mobilizou duas equipes médicas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As vítimas chegaram a ficar inconscientes. Na sequência, os dois motociclistas foram encaminhados com suspeita de fraturas para hospitais de Maringá e Sarandi. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Militar (PM) e por outros órgãos competentes.

As informações são do site Plantão Maringá.

