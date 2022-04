Da Redação

Motociclista vai parar no teto de carro após batida no PR

Um motociclista, de 53 anos, ficou ferido após bater contra um automóvel na noite dessa sexta-feira, 8, no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Carlos Chagas, na Zona 06, em Maringá. Com o impacto da batida, a vítima chegou a parar no teto do automóvel. As informações são do portal GMConline.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 19h30. Inicialmente, o rapaz foi atendido por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Porém, pela peculiaridade da ocorrência, com a vítima recebendo os primeiros socorros ainda no teto do veículo, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada.

Um caminhão do Corpo de Bombeiros também prestou apoio no atendimento, devido ao trânsito intenso na avenida no momento do acidente. Apesar do susto, no entanto, a vítima teve apenas ferimentos leves.

O homem estava consciente e foi encaminhado ao Hospital Bom Samaritano, como explica o tenente Alex Boni, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Maringá. “A vítima, apesar de todo esse cenário, estava consciente, orientada, com ferimentos leves. Tinha bastante lesões nas mãos, em virtude do impacto que ele sofreu contra o para-brisa”, diz o tenente.

Ainda não se sabe como o acidente aconteceu.