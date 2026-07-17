Motociclista usando capacete com "adaptações" se envolve em acidente e fica em estado grave
Vítima parou na rodovia devido a um acidente anterior e foi atingida por carro que não conseguiu frear a tempo
Um motociclista, com idade estimada entre 50 e 60 anos, ficou em estado gravíssimo após ser atingido por um carro na tarde desta sexta-feira (17) na BR-376, em Sarandi, na região metropolitana de Maringá. A vítima estava parada na pista devido a um congestionamento gerado por outro acidente ocorrido poucos metros à frente, quando o motorista do automóvel não conseguiu frear a tempo e colidiu contra a traseira da moto.
O homem sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) gravíssimo, perdeu muito sangue e precisou ser entubado na própria rodovia por equipes de resgate antes de ser encaminhado com urgência ao Hospital Universitário de Maringá.
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O atendimento à ocorrência mobilizou viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros. De acordo com o tenente André Bueno, dos Bombeiros, o impacto inicial não sugeria ferimentos tão severos, mas a gravidade do quadro clínico foi potencializada por uma falha no equipamento de segurança do motociclista.
A vítima utilizava um capacete do tipo aberto que possuía adaptações improvisadas, o que fez com que o item fosse ejetado da cabeça do homem durante a colisão. Quando os socorristas chegaram ao local, o motociclista já estava sem a proteção.
O forte impacto na cabeça reduziu drasticamente o nível de consciência da vítima, gerando dificuldades respiratórias e sinais de hipóxia. Os médicos precisaram intervir de forma rápida para desobstruir as vias aéreas do homem, que haviam sido bloqueadas pela própria língua.
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Os socorristas e bombeiros permaneceram no trecho da BR-376 durante toda a tarde para prestar a assistência necessária e gerenciar o fluxo de veículos, que apresentou lentidão. As causas e responsabilidades do acidente serão investigadas pelas autoridades de trânsito competentes.