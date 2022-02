Da Redação

Motociclista sofre traumatismo craniano em acidente e morre

Um grave acidente resultou na morte de uma mulher, de 40 anos, na manhã desta terça-feira (1º), em Maringá. A vítima trafegava pela Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto com uma motoneta Honda Biz, com placas de Sarandi, quando bateu em um carro que estava saindo do estacionado da via e, na sequência, atingiu um poste de energia.



Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocaram para o local para socorrer a vítima. Os socorristas realizaram manobras de reanimação na mulher, porém, ela não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito.

A motociclista sofreu traumatismo craniano.

Com informações do Corujão Notícias.